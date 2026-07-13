Çaykara ilçesinde göle düşen çantasını almak için suya giren yabancı uyruklu kişi boğuldu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde düşürdüğü çantasını almak için Uzungöl'e giren yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde düşürdüğü çantasını almak için Uzungöl'e giren yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.
Omar Mohammed Alhendi (23), ailesiyle birlikte geldiği Uzungöl'de yürüyüş yaparken çantasını göle düşürdü. Çantasını almak için suya giren Alhendi, bir süre sonra gözden kayboldu.
Aile bireylerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından Alhendi'nin (23) cansız bedenine ulaştı.
Vali Tahir Şahin de bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
Öte yandan olayı görerek suya giren aynı aileden başka bir kişinin de çevredekilerin yardımıyla kurtarıldığı belirtildi.
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