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        Trabzonsporlu futbolcu ⁠Mathias Lovik, Molde'ye transfer oldu

        Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in Norveç temsilcisi Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Trabzonsporlu futbolcu ⁠Mathias Lovik, Molde'ye transfer oldu

        Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'in Norveç temsilcisi Molde'ye transfer olduğunu duyurdu.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Mathias Johan Fjortoft Lovik'in, Molde Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Buna göre Molde Kulübü ile sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 500 bin avro garanti bedel ve 1 milyon 900 bin avro şarta bağlı bonus olmak üzere, toplamda 4 milyon 400 bin avro bedelli anlaşma yapılmıştır. Anlaşmaya göre, oyuncunun başka bir kulübe transferi halinde, elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'u kulübümüze ödenecektir."

        Lovik ile sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek "Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir." denildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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