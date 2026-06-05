Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:

        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:

        CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şunu ifade etmek isterim ki siz bugün tarihin doğru tarafındasınız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 11:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP TBMM Grup Başkanı Özel, Trabzon'da konuştu:

        CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel, "Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şunu ifade etmek isterim ki siz bugün tarihin doğru tarafındasınız." dedi.

        Özel, Trabzon Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelenlere yaptığı konuşmada, TBMM'ye ve Anıtkabir'e yaptıkları yürüyüşte ve bayramlaşma programında kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Ankara dışındaki ilk adımda 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'e gideceğini söyledi.

        İlk yürüyüşü Trabzon'dan başlattıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

        "İlk adımlar bu yürüyüş için Trabzon'a nasip oldu. Büyük bir memnuniyetle Trabzon'a geldim. Yanımızda Trabzon il örgütümüz, belediye başkanlarımız, milletvekilimiz, Karadeniz'in belediye başkanları, milletvekilleri, örgütümüz var. Verdiğiniz destek ve bu tarihi sahip çıkış için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve şunu ifade etmek isterim ki siz bugün tarihin doğru tarafındasınız. Tarihin doğru tarafında olmak için buradasınız. Özgür Özel'in durduğu taraf, Ekrem İmamoğlu'nun durduğu taraf, Mansur Yavaş'ın durduğu taraf, tarihin doğru tarafıdır. Biz seçilmişleriz, sandığa inananlarız. Türkiye'ye sandığı getirecek olan ve iktidarı değiştirecek olan bizleriz ve tek güvencemiz sizlersiniz. Hep birlikte, iktidara yürümeye var mısınız? Hadi o zaman, vira bismillah."

        Özel, daha sonra "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davası kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi Fehmi Kaya'yı, tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        Powerbank nedeniyle uçak tahliye edildi
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        MSB'den 'bedelli' uyarısı
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Haziran ayı kira zam tavanı belli oldu
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        Mayıs ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        İşte Dünya Kupası'nın en değerli 11'i
        TOKİ kampanyasında detaylar
        TOKİ kampanyasında detaylar
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Lüks otelde Azerbaycanlı bürokratın esrarengiz ölümü!
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        A Milli Takım, Venezuela karşısında!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        Vincenzo Italiano, Beşiktaş için geliyor!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        G.Saray'dan Abdülkerim'e yeni sözleşme!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Medyada yapay zeka depremi!
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Tarihin en zengin kadın müzisyeni oldu
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Hesabına yanlışlıkla aktarılan parayı iade edemiyor
        Her bütçeye göre Bodrum
        Her bütçeye göre Bodrum
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Kendi yarattıkları sahte elmas madeniyle herkesi dolandırdılar
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
        Medeniyet mirasına dönüştü
        Medeniyet mirasına dönüştü

        Benzer Haberler

        Trabzon bir emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor, şehirde emekli aylığ...
        Trabzon bir emekli şehri olma yolunda hızla ilerliyor, şehirde emekli aylığ...
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız
        Özgür Özel: Siz bugün tarihin doğru tarafındasınız
        Uzungöl'de yaz manzarası; güneşi gören akın etti
        Uzungöl'de yaz manzarası; güneşi gören akın etti
        Havalar ısındı, kene vakaları hastanelere gelmeye başladı Prof. Dr. Gürdal...
        Havalar ısındı, kene vakaları hastanelere gelmeye başladı Prof. Dr. Gürdal...
        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi
        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı