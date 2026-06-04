Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Trabzon'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, 14 ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 23:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçekleştirildi

        Trabzon'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda, 14 ekibin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

        Akçaabat ilçesinde bir süre önce yıkılan okul enkazında gerçekleştirilen tatbikatta, AFAD'ın yanı sıra itfaiye, 112 Acil Sağlık, UMKE ile bazı sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından 194 personel yer aldı.

        "Kentsel Arama ve Kurtarma Akreditasyon Sistemi (KAVKAS 61)" kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından çöken binanın enkazında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

        Işıklandırma sistemini kuran ekipler, daha sonra belirlenen noktalardan enkaza girdi.

        Katların kaldırılması tekniği de kullanılan faaliyet, depremzedelerin bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırılması ile tamamlandı.

        Tatbikatı, Vali Tahir Şahin, Vali Yardımcıları Ali Yılmaz ile Fatih Kızıltoprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AFAD İl Müdürü Mustafa Hüseyin Paşaoğlu ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal da takip etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!

        Benzer Haberler

        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Trabzon'da deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
        Trabzonspor, Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı futbolcu Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağ...
        Trabzonspor, Yeşil Burun Adalı futbolcu Sidny Lopes Cabral'ı renklerine bağ...
        Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Sidny Lopes Cabral ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
        Trabzonspor Basketbol Takımı, Brady Manek ile Troy Caupain transferlerini d...
        Trabzonspor Basketbol Takımı, Brady Manek ile Troy Caupain transferlerini d...
        Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç edildi
        Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç edildi