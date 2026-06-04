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        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzonspor Basketbol Takımı, Brady Manek ile Troy Caupain transferlerini duyurdu

        Trabzonspor Basketbol Takımı, Brady Manek ile Troy Caupain transferlerini duyurdu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyuncular Brady Manek ve Troy Caupain'i transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:49 Güncelleme:
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        Trabzonspor Basketbol Takımı, Brady Manek ile Troy Caupain transferlerini duyurdu

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li oyuncular Brady Manek ve Troy Caupain'i transfer etti.

        Bordo-mavili basketbol takımının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brady Manek ile 30 yaşındaki Troy Caupain ile anlaşmayı varıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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