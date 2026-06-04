Of'ta öğretmen ve velilerden kan bağışı kampanyasına destek

Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay organizesinde okul bahçesinde düzenlenen kampanyaya, öğretmen ve veliler katıldı. Kaymakam Eşref Akça ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.