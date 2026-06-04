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        Of'ta öğretmen ve velilerden kan bağışı kampanyasına destek

        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Of'ta öğretmen ve velilerden kan bağışı kampanyasına destek

        Trabzon'un Of ilçesinde Şehit Öğretmen Ali Bulut İlkokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay organizesinde okul bahçesinde düzenlenen kampanyaya, öğretmen ve veliler katıldı.


        Kaymakam Eşref Akça ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Servet Çelenk de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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