Trabzonspor-Hearts maçına doğru

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, "İçeride oynadığımız, ev sahibi olduğumuz, puanları da her zaman kazanmak istediğimiz için gelecek olan puanlar umuyorum bizim hanemize yazılacak." dedi.

Reis, Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında, bordo-mavili futbolcu Wagner Pina ile maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Alman teknik adam, İskoç ekibinin liginde Celtic karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin tehlikeli bir durum olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çünkü büyük mağlubiyetlerin arkasından elbette takımlar iyi bir duruş göstermeye çalışacaklardır. Bunun bir hata olduğunu kanıtlamaya, bunu göstermeye çalışacaklardır. Bu tür mağlubiyetler çok kolay şeyler değil. Ben de kariyerimde benzer durumları maalesef yaşamıştım. Yedi gollü bir mağlubiyetim var benim de. Bu, çok ağır bir şey. Çok kolay şeyler değildir ama dediğim gibi aynı zamanda rakip için de bizim adımıza tehlikeli olacaktır. Çünkü bunu kaybeden, bu şekilde kaybeden bir takım elbette bunun böyle olmadığını, bir hata olduğunu göstermeye çalışacaktır."

REKLAM

Rakiplerinin genel anlamda Beşiktaş'a benzer bir takım olduğunu dile getiren Reis, "Rakibimiz için kenarlardan rotasyon uygulamaya çalışan, iyi durmaya çalışan, güçlü bir takım olduğunu ifade edebiliriz." dedi.

Sakatlığı bulunan futbolcuların son durumuyla ilgili bilgi veren Reis, "Yarın Mustafa Eskihellaç'ın oynaması için biraz erken olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla onun sahalara geri dönüşü için yarın belki biraz erken. Onuachu için şöyle ifade edeyim, Çaykur Rizespor maçını düşünecek olursak belki biraz erken olabilir. Eğer Çaykur Rizespor maçında bizimle beraber olamazsa sonra olacak diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

REKLAM

- "Kadromuzdan mutluyum"

Reis, UEFA ile Süper Lig'deki oyuncu listesinin yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle farklılık gösterdiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala önümüzde çok vakit var. Değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Hem Süper Lig hem Avrupa aşaması için. Bir değişiklik yapmıştık, uzun dönem sakatlık dolayısıyla bunu yapmıştık. Lig aşamasının sonuna kadar Avrupa'da, Süper Lig'de yine ocak ayında transfer sezonu açılana kadar bu oyuncularla devam etmek zorundayız. Kadromuz bu şekilde ama yine şunu ifade edebilirim, kadromuzdan mutluyum ve bu konuda herhangi bir sıkıntı yok."

REKLAM

Alman çalıştırıcı, Trabzonspor'un Süper Lig ve Avrupa'daki hedeflerine ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzonspor'un hedefi her zaman olduğu her yerde kazanabilmek, en yüksek başarıya ulaşabilmek. Maç maç, adım adım gitmek durumundayız diye düşünüyorum. Şu an eğer size 'Ligi kazanacağız, Konferans Ligi'nde bunu yapacağız' ya da 'Başka bir kupada bunları kazanacağız' dersem şu an yanlış bir söz vermiş olurum. Elbette bu bize bağlı, bana bağlı, takımıma bağlı, bütün oyuncularımızın göstereceği başarılara bağlı ama tabii ki bunun yanında şansa da ihtiyacınız olan durumlar olacak. Çünkü sağlık durumlarının, bütün oyuncularınızın iyi olması gerekir. Sakatlık çok fazla yaşamamamız gerekir. Bunun için de elbette biraz şans da gerekiyor ama bizim adımıza şunu söyleyebilirim, her turnuvanın her maçı bizim adımıza çok değerli ve çok önemli."

REKLAM

- "Başarı her zaman sahada olan takımındır"

Reis, Trabzonspor'un son haftalarda aldığı başarılı sonuçlara değinerek, "Eğer bir başarı varsa bu başarı her zaman sahada olan takımındır. Dolayısıyla takım eğer mutluysa biz de her şekilde mutlu olmaya çalışıyoruz ama aslında zor bir periyottan geçiyoruz. Bildiğiniz gibi her üç günde bir maç oynamak durumundayız ve bu maçlarda galip de gelseniz, kutlamanız, bunlardan aldığınız tat dahi çok fazla uzun sürmüyor. Çünkü hemen yeni bir maç oynamak durumundasınız. Bunları oynarken de en iyi performansınızı göstermek zorundasınız. Yarın da böyle olacak." ifadelerini kullandı.

REKLAM

- "İlginç bir maç olacağını söyleyebiliriz"

Rakiplerinin çok iyi bir takım olduğuna değinen Reis, şunları söyledi:

"Rakibimiz önemli bir takım. İyi bir oyun ortaya koymaya çalışıyorlar. Önde basmaya çalışan ve adam adama baskıyı da uygulamaya çalışan bir ekip. Yarın bilmiyorum bu tarzda bir baskı uygulayacaklar mı ya da neyi tercih edecekler ama elbette beklentilerimiz var. Bunlara da çözüm bulmaya çalışacağız ve onlar da elbette bizim oyunumuza karşı çözümler bulmaya çalışacak. Orta sahada aslında demin de bahsettiğim gibi sol bekleriyle, orta saha oyuncularıyla ve kanat oyuncularıyla yaptıkları, uyguladıkları rotasyonlar var. Bunları da düşününce ilginç bir maç olacağını söyleyebiliriz. İçeride oynadığımız, ev sahibi olduğumuz, puanları da her zaman kazanmak istediğimiz için gelecek olan puanlar umuyorum bizim hanemize yazılacak."

REKLAM

- Pina: "Her maçı kazanmak için oynuyoruz"

Pina ise art arda maçlar kazanmanın motivasyonlarına katkı yaptığını belirterek, "Çünkü bizim oyunumuz kazanmak üzerine, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bizim yapmamız gereken de bu. Devam edebilmek, en iyi şekilde kendimizi gösterebilmek istiyoruz. Yarın da böyle olacak, yarın da yeni başlangıç olacak. Bu şekilde başlamalıyız diye düşünüyorum." dedi.

Genç oyuncu, Muhammed Salah ile birlikte oynamasına ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Muhammed Salah'la birlikte sahanın herhangi bir yerinde oynamak çok güzelken hemen arkasında oynamak daha da güzel aslında. Onunla beraber sahada olmak, rakiplerin ona yaptıklarını görebilmek, onun yaptıklarını görebilmek çok güzel. Temel olarak baktığınızda bize öğrettiği şeyler, bize gösterdiği şeylerin hepsinin çok güzel şeyler olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem saha içerisinde hem de saha dışarısında gerçekten çok önemli bir profesyonel kendisi. Kendisi neyi yapıyorsak, öz güvenli olmamızı ve bildiğimiz şeyi en iyi şekilde yapmamızı gösteriyor. Benim ondan öğrendiğim şeyler bu şekilde."

REKLAM

Maçla ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Pina, "Ama bu beklentileri karşılayabilmek ve bunlara yetişebilmek, ulaşabilmek için bugün iyi çalışmalı, yarın da sahada iyi performans göstermeliyiz." şeklinde konuştu.