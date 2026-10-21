Trabzonspor'da Hearts maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi’nin 2. haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde ilk 15 dakikası açık olan bölümde ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Basına kapalı bölümde ise Hearts maçının taktik çalışması yapıldı. Antrenmana tedavileri süren Malinovskyi, Onur Alp, Batagov ve Onuachu katılmazken, Savic ise çalışmalarını salonda bireysel olarak sürdürdü. Mustafa Eskihellaç da antrenmanda takımla birlikte çalıştı.