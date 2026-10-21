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        Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

        Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 17:26 Güncelleme:
        Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

        Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarının işlendiğine dair delil elde edildiği belirtildi.

        Derhal soruşturma başlatıldığı bildirilen açıklamada, aralarında Trabzon'da faaliyet gösteren kişilerin de bulunduğu şüphelilerin, Trabzon ve Türkiye genelinde bireysel ve şirketlere ait banka hesapları ile GSM numaralarını kiralama yöntemiyle topladıkları ve bu yolla yasa dışı bir ağ oluşturdukları kaydedildi.

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        Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla şüphelilerle iltisaklı olan diğer şahısların belirlendiği, şüphelilerin kullandıkları yöntemler ve aralarındaki örgütsel bağın ortaya çıkarıldığı vurgulandı.

        Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'daki 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Eş zamanlı operasyon neticesinde şüphelilerin üzerlerinde, konutlarında ve iş yerlerinde arama, el koyma ve gözaltı işlemi icra edilmiş olup, 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. İcra edilen aramalar sonucunda 12 cep telefonu, 16 SIM kart, 2 dizüstü bilgisayar, masaüstü bilgisayar, 4 sabit disk (hard disk), 4 SSD hard disk, 7 flash bellek, 6 hafıza kartı, 18 banka kartı, bilgisayar kasasına montajlanmış vaziyette POS cihazı, 3 keşide edilmiş çek, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, ruhsatsız kurusıkı tabanca ve boş şarjör ele geçirilmiştir."

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        Gözaltına alınan 19 şüpheliyle ilgili işlemlerin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sürdürüldüğü belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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