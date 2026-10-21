Trabzon'da maç trafiğine neşter

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Akyazı Stadyumu çevresinde hayata geçirdiği parklanma ve trafik düzenlemesiyle, stadyumun tamamen dolduğu derbi maçları sonrasında yaklaşık 2 saat 50 dakika süren araç tahliye süresi 65 dakikaya düşürüldü. Yeni uygulamayla tahliye süresinde sağlanan 1 saat 45 dakikalık iyileşme, Galatasaray'ın ardından Beşiktaş derbisinde de tescil edilmiş oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, maç günlerinde Akyazı Stadyumu çevresinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak ve taraftarların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla parklanma ve trafik sirkülasyonuna yönelik yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Stadyuma giriş ve çıkış güzergahları Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yeniden planlanırken, maçların ardından araçların bölgeden daha hızlı ve kontrollü şekilde ayrılmasını sağlayan uygulama, tahliye sürelerine olumlu yansıdı.

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Stadyum çevresinde yapılan düzenlemenin sonuçları, stadyumun tamamen dolduğu Galatasaray ve Beşiktaş derbileri sonrasında gerçekleştirilen araç tahliye sürelerinde kendini gösterdi. Daha önce yaklaşık 2 saat 50 dakika süren araç tahliyesi, yeni planlama sayesinde 65 dakikada tamamlandı. Böylece araç tahliye süresinde yaklaşık 1 saat 45 dakikalık iyileşme sağlandı.