Trabzonspor, Hearts maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın İskoçya'nın Hearts takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, karşılaşma öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Karadeniz ekibi, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanın bu bölümünde ısınma ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi. Daha sonra taktik çalışmaya geçildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Malinovski, Onuralp Çevikkan, Batagov, Onuachu ve Okay Yokuşlu katılmadı, Savic ise salonda bireysel olarak çalıştı.

Trabzonspor-Hearts karşılaşması Papara Park'ta yarın saat 19.45'te başlayacak.