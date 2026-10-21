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        Of'ta "Adım Zeka, İşim Oyun Projesi"nin ilçe finalleri yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde, "Adım Zeka, İşim Oyun Projesi"nin ilçe finalleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Of'ta "Adım Zeka, İşim Oyun Projesi"nin ilçe finalleri yapıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde, "Adım Zeka, İşim Oyun Projesi"nin ilçe finalleri gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce geleneksel olarak sürdürülen proje kapsamında düzenlenen ilçe finallerinde, öğrenciler mangala oyununda yarıştı.

        Hacı Mehmet Bahattin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen finallere, okullarında gerçekleştirilen yarışmalarda başarılı olarak ilçe finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler katıldı.

        İlkokul 1 ve 2. sınıflar, ilkokul 3 ve 4. sınıflar, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencileri cesaretlerinden dolayı tebrik ederek, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen idareci ve öğretmenlere teşekkür etti.

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        Bu tür etkinliklerin öğrenciler arasında tanışma, kaynaşma ve yeni dostluklar kurma fırsatı sunduğunu belirten Kabahasanoğlu, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilere başarı diledi.

        Projenin ilçe koordinatörü Ersin Sağlık da öğrencilerin yarışmaya yoğun ilgi gösterdiğini ve heyecanlarının yüksek olduğunu ifade etti.

        Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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