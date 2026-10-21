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        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 159. maçına çıkacak

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Konferans Ligi'nde yarın İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Trabzonspor, Avrupa kupalarında 159. maçına çıkacak

        SELÇUK KILIÇ - UEFA Konferans Ligi'nde yarın İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak.

        Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 158 müsabakanın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 karşılaşmada mağlup olan Karadeniz ekibi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı.

        Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynadı.

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        Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

        - UEFA Konferans Ligi'nde 10. maç

        Trabzonspor, Hearts ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne alacak.

        UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-22 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 9 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti.

        Bu maçlarda rakip fileleri 11 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 14 gol gördü.

        Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.

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        Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 yendi.

        - 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşılaşacak

        Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşı karşıya gelecek.

        Bordo-mavililer, 1997-98 sezonunda UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee United ile karşılaşmıştı.

        Karadeniz ekibi 12 Ağustos 1997'de sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanırken, 26 Ağustos'ta oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

        - Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetine 6-0'lık skorla imza attı

        Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı.

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        Karadeniz temsilcisi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek Avrupa'da en farklı galibiyetine imza attı.

        Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup oldu.

        Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetti.

        - Avrupa performansı

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        Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 158 maçın performans tablosu şöyle:

        OrganizasyonMaçGBMAYŞampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi30108122536Kupa Galipleri Kupası124441318UEFA Kupası-Avrupa Ligi99382239130136UEFA Intertoto Kupası83141912UEFA Konferans Ligi92431114Toplam158573962198216

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