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        Doğu Karadeniz'in tekstil ve ayakkabı firmaları Londra'da tanıtıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Trabzon, Ordu ve Giresun'dan tekstil ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren 13 firmanın ürün ve üretim kapasitesi İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:11 Güncelleme:
        Doğu Karadeniz'in tekstil ve ayakkabı firmaları Londra'da tanıtıldı

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Trabzon, Ordu ve Giresun'dan tekstil ve ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren 13 firmanın ürün ve üretim kapasitesi İngiltere'nin başkenti Londra'da tanıtıldı.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, "Bölgesel Tekstil ve Ayakkabı Kümelenmesi" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, 13 firmanın 24 temsilcisi İngiliz firmalarının temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, etkinliğin firmaların ihracat bağlantılarını geliştirmesi açısından önem taşıdığını belirtti.

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        Firmaların ihracat hacmini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

        "Londra'da gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmeleri, tekstil ve ayakkabı sektörlerimiz açısından yeni ticari bağlantılar kurmak için önemli bir fırsat sunuyor. Burada kurulan ilişkilerin somut siparişlere ve uzun vadeli iş birliklerine dönüşmesini temenni ediyoruz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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