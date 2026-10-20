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        Trabzonspor, Hearts maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim Perşembe günü Papara Park'ta İskoçya'nın Hearts takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Trabzonspor, Hearts maçının hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim Perşembe günü Papara Park'ta İskoçya'nın Hearts takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından rondo ve sonuçlandırma çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

        Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Hearts maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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