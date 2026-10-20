Trabzon'da hayvancılığa destek sürüyor Maçka ilçesinde 36 yetiştiriciye yüzde 90 hibe desteğiyle 180 yerli Karayaka koyunu dağıtıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 36 yetiştiriciye yüzde 90 hibe desteğiyle 180 yerli Karayaka koyunu dağıtıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli hayvan ırklarını korumak amacıyla Maçka ilçesinde 36 yetiştiriciye yüzde 90 hibe desteğiyle toplam 180 Karayaka koyunu dağıttı. Dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkan Vekili Sedat Kongur ve üreticiler katıldı.

Üretime destek vermenin önemini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Burada sadece sayısal anlamda hayvancılığı değil, üretimi de destekliyoruz. Öyle bir zamandayız ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Daha çok üretmemiz lazım" dedi. Doğup büyüdüğü Maçka’ya hizmet etmeyi görev bildiğini ifade eden Başkan Genç, ilçenin altyapısının 300 milyon liralık yatırımla yenilendiğini belirterek turizm güzergahındaki düzenleme ve aydınlatma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

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Göreve gelir gelmez Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi'ni kurduklarını hatırlatan ve üreticilere yönelik yapılan çalışmalara değinen Başkan Genç, Şalpazarı’nda 101 süt sağım makinesi dağıtıldığını, büyükbaş hayvancılığın ve arıcılığın da desteklendiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 180 Karayaka koyunu, her birine 5'er adet olmak üzere 36 üreticiye dağıtıldı. Proje ile küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi, bölgeye özgü Karayaka koyununun yaygınlaştırılması, yüzde 90 hibe desteğiyle üreticilerin maliyetlerinin azaltılması, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amaçlanıyor.