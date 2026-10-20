Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Trabzon'da konuştu:

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Bugün karşımızda yeni bir cephe var. Bu cephe tankla, tüfekle gelmiyor. Bu cephe uyuşturucuyla, alkolle, sanal kumarla, dijital bağımlılıklarla, yabancı ideolojilerle ve her türlü ahlaksızlıkla gençlerimizi tehdit ediyor. Bir gencimizi bile bunlara teslim etmeyeceğiz." dedi.

Trabzon Ülkü Ocakları İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışında konuşan Yıldırım, Türk kültürünü ve İslam ahlakını rehber edinen Ülkü Ocaklarının, vatan sevgisini aşılamayı gaye edindiğini söyledi.

Ülkü Ocaklarının Türk gençliğini her türlü tehlikeden korumak, onların devletine, milletine ve ailesine faydalı bir şekilde yetişmelerini sağlamak için çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü aktaran Yıldırım, "Ocağımızdan yetişen her bir gencimiz Milliyetçi Ülkücü Hareket'in vizyonuna yakışır bir şekilde bugün devletimizin ve milletimizin her alanında hizmetlerini devam ettirmektedir." dedi.

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Bugüne kadar hiçbir genci ötekileştirmediklerini, hiçbir genci yalnız bırakmadıklarını belirten Yıldırım, "Ülkü Ocakları aynı zamanda bir koruma kalkanıdır. Bugün karşımızda yeni bir cephe var. Bu cephe tankla, tüfekle gelmiyor. Bu cephe uyuşturucuyla, alkolle, sanal kumarla, dijital bağımlılıklarla, yabancı ideolojilerle ve her türlü ahlaksızlıkla gençlerimizi tehdit ediyor. Bir gencimizi bile bunlara teslim etmeyeceğiz. Gençlerimizin geleceğe hazırlanması, ahlaklı, imanlı, bilgili ve şuurlu bir şekilde yetiştirilmesi için çalışmalarımızı her alanda sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, eğitimden spora, kültürden teknolojiye kadar her alanda gençlerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde gençliğe hizmet etmeye ve gençleri yetiştirmeye devam edeceklerinin altını çizen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli geçen hafta yapmış olduğu açıklamayla Türk gençliğine ne kadar önem verdiğini göstermişti. Liderimiz, 'Fransa'ya heveslenmeyin, Batı emperyalizmine kapılmayın, Türkiye'ye sahip çıkın, Türkiye sizin olsun' demişti. Liderimiz Türk gençliğine ne kadar önem verdiğini bir kez daha göstermişti. Çünkü Türkiye'yi felakete sürüklemek isteyenler her zaman Türkiye'de sokak eylemlerini desteklemiş ve buradaki gençlerimizi sokağa çekmeye çalışmışlardır ama çok şükür ki liderimizin feraseti sayesinde bugün sokak eylemleri bitme noktasına gelmiş, artık gençlerimiz enerjisini sokağa değil istikbale veren bir hale gelmiştir. Biz gençlerimizin öfkesini değil, ufkunu büyütüyoruz. İşte liderimizin ortaya koymuş olduğu bu tutum sayesinde artık gençlerimiz eğitimlerini tamamlayarak bilimde, sanayide, teknolojide, sporda, sanatta her alanda Türkiye'yi temsil etmektedir. Çünkü feraset, yangını söndürmek değil, kıvılcımı önceden görebilmektir."

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MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Tellioğlu da yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in emaneti, bilge liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin göz bebeği Ülkü Ocaklarımız, hepimizin de yetiştiği, birçok kademesinde görevler aldığımız, karakterimizi oluşturan, vatan ve millet aşkımızı ortaya çıkaran Ülkü Ocaklarımız, bugün Trabzon'umuzun merkezinde çok güzide bir mekanda yeni hizmet binasının açılışındayız. Bu açılışın ülkemizin birliğine, beraberliğine, devletimizin yüceliğine vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Ülkü Ocakları İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

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Açılışa, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, MHP Trabzon İl Başkanı Alper Hacısalihoğlu, Ülkü Ocakları Trabzon İl Başkanı Ali Hüseyinçebioğlu, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Çarşıbaşı Belediye Başkanı Ahmet Keleş ve partililer katıldı.