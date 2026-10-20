Trabzonspor'da Hearts mesaisi başladı

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

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