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        Trabzonspor'da Hearts mesaisi başladı

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında oynayacağı Hearts maçının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Trabzonspor'da Hearts mesaisi başladı

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında oynayacağı Hearts maçının hazırlıklarına başladı.

        Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

        Bordomavili ekip, Hearts karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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