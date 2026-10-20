Trabzonspor'da Hearts mesaisi başladı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında oynayacağı Hearts maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında oynayacağı Hearts maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından rondo ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi.
Bordomavili ekip, Hearts karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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