Tekneyle avlanırken üzerine vinç sistemi devrilen balıkçı öldü; olay kamerada

Olay, dün öğle saatlerinde denizin 30 mil açığında meydana geldi. Akçaabat’tan tekneyle denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutları makarayla tekneye çekmeye başladı. Bu sırada halatın kopması sonucu vinç sistemi balıkçıların üzerine devrildi. Olayda, 4 balıkçı yaralandı. İhbar üzerine başka bir tekne ile Araklı Limanı’na getirilen balıkçılar ambulanslarla Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası İzzet Sırtbaşı kurtarılamadı. Sırtbaşı’nın cenazesi, memleketi Ordu’nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

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