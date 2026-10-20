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        KTÜ Farabi Hastanesi'nde 53 yataklı Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, günübirlik tedavi hizmetlerinin daha konforlu bir alanda sunulması amacıyla hazırlanan 53 yataklı Ayaktan Tedavi Ünitesi hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:21 Güncelleme:
        KTÜ Farabi Hastanesi'nde 53 yataklı Ayaktan Tedavi Ünitesi açıldı

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, günübirlik tedavi hizmetlerinin daha konforlu bir alanda sunulması amacıyla hazırlanan 53 yataklı Ayaktan Tedavi Ünitesi hizmete açıldı.

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, hastane bünyesindeki ünitenin açılışında, kentte sağlık yatırımlarının gelişmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Trabzon'un sağlık hizmetlerinin birçok alanında bölgenin öncüsü olduğunu belirten Şahin, ünitenin hayırlı olmasını diledi.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da ünitenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade ederek, "Günübirlik tedavide parça parça olan birimler, burada merkezi ve daha konforlu bir hale getirildi. İnsanımız her şeyin en güzelini hak ediyor." dedi.

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        Hastane koşullarını iyileştirmek için çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Çuvalcı, ünitenin yapımına katkı sağlayan hayırsever iş insanlarına teşekkür etti.

        Hastane Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise hayırsever iş insanlarının desteğiyle yaklaşık 30 milyon lira bütçeyle inşa edilen ünitenin bir yılda tamamlandığını bildirdi.

        Ünitenin 53 yatak kapasitesine sahip olduğunu aktaran Tekinbaş, "Koltuklarımız da yatak haline gelebiliyor. Her şey ince ayrıntısıyla düşünüldü. Eğer yoğunluk olursa vardiya şeklinde döneceğiz. Saat 7'den akşam 6'ya kadar hizmet sunacağımız bir alan." ifadesini kullandı.

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        Konuşmaların ardından dua edilerek ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Şahin ve beraberindeki protokol üyeleri, üniteyi gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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