Trabzonspor'da Andre Onana kalesinde güven veriyor

Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunda 15 gol, 2021-2022 sezonunda 8, 2022-2023 sezonunda 11, 2023-2024 sezonunda 11, 2024-2025 sezonunda 6, 2025-2026 sezonunda da 6 gol yedi.

En son 2012-2013 sezonunda ilk 8 haftada 4 gol yiyen Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda bu dönemde 6, 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda kalesinde 10 gol gördü.

Andre Onana, ligin ilk 8 haftasındaki Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapadı. Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ve Başakşehir maçlarında birer gol yiyen Onana, sadece Amed Sportif Faaliyetler maçında 2 gole engel olamadı.

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kamerunlu kaleci, bu sezon lig maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi.

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