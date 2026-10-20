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        Muhammed Salah, gol krallığı yarışında zirvede

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, gol krallığı yarışında tek başına zirvede yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Muhammed Salah, gol krallığı yarışında zirvede

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah, gol krallığı yarışında tek başına zirvede yer aldı.

        Trendyol Süper Lig'in ilk 8 haftasında 18 kez rakip fileleri havalandıran Trabzonspor'un gollerinden 8'ini Salah kaydetti.

        Mısırlı oyuncu, UEFA Konferans Ligi'nde 4-2 galip geldikleri KuPS Kuopio maçında da 1 gol attı.

        - Ligde ilk sırada

        Salah, Beşiktaş maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 8'e yükselterek haftayı gol krallığı yarışında zirvede kapadı.

        Bordo-mavili futbolcuyu 7 golle Başakşehir'den Eldor Shomurodov, Amed Sportif Faaliyetler'den Gift Orban ve Fenerbahçe'den Vedat Muric takip etti.

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        - İç sahada coşuyor

        Salah, bu sezon ligde 8 golünün 7'sini iç sahada kaydetti.

        Bordo-mavili futbolcu, Papara Park'ta oynanan 4 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.

        Mısırlı yıldız, Galatasaray maçında 3, Başakşehir karşılaşmasında 2, Gençlerbirliği ve Beşiktaş müsabakalarında ise birer kez ağları sarstı.

        Salah, deplasmandaki tek golünü ise Amed Sportif Faaliyetler maçında attı.

        Bordo-mavili futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile deplasmanda yaptıkları mücadelede de bir gol kaydetti.

        - Trabzonspor'daki skor katkıları

        Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

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        Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği müsabakada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

        Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 gol atan Mısırlı futbolcu, Galatasaray maçında 'hat-trick' yaparak gol sayısını 7'ye yükseltirken Beşiktaş karşılaşmasında da 8. golünü kaydetti.

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