Karadeniz'in su ürünleri ihracatı 9 ayda 322 milyon doları aştı

MELTEM YILMAZ KARAKURUM - Karadeniz Bölgesi'nden yılın ocak-eylül döneminde yapılan su ürünleri ihracatı, 322 milyon 393 bin 650 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, su ürünleri ihracatında adından söz ettiren Karadeniz'den yılın 9 ayında 31 ülkeye dış satım yapıldı.

Bölgeden bu dönemde 43 bin 49 ton su ürünü ihraç edilerek 322 milyon 393 bin 650 dolar gelir sağlandı.

Geçen yılın aynı döneminde yurt dışına 278 milyon 729 bin 24 dolar karşılığında 38 bin 906 ton su ürünleri satılmıştı. Böylece Karadeniz'in su ürünleri ihracatı yıllık bazda miktar bakımından yaklaşık yüzde 11, değer bakımından yüzde 16 arttı.

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Su ürünlerine en çok talep Rusya, Yunanistan ve Belarus'tan geldi.

Karadeniz'den ocak-eylül döneminde Rusya'ya 126 milyon 665 bin 630 dolar, Yunanistan'a 47 milyon 970 bin 12 dolar ve Belarus'a 34 milyon 460 bin 737 dolarlık su ürünü gönderildi.

Bölgeden geçen yılın aynı döneminde satış yapılmayan Filipinler, Çekya, Portekiz, Avustralya, Özbekistan, Lübnan ve İrlanda'ya bu yıl su ürünü ihraç edildi.

- "İhracattaki artış eğiliminin sürmesini bekliyoruz"

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı Hasan Kuzuoğlu, AA muhabirine, su ürünleri ihracatındaki artışın sektör açısından olumlu olduğunu söyledi.

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Söz konusu tablonun su ürünlerine yönelik uluslararası talebin devam ettiğini gösterdiğini belirten Kuzuoğlu, Rusya, Yunanistan ve Belarus'un bölgenin önde gelen ihracat pazarları olduğunu ifade etti.

Kuzuoğlu, su ürünleri ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek, mevcut pazarlardaki payın korunması ve artırılmasının yanı sıra yeni ülkelere ulaşmanın da sektörün gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

İhracatın sürdürülebilir şekilde artırılması için pazar çeşitliliğinin önemine işaret eden Kuzuoğlu, farklı ülkelerdeki tüketim alışkanlıkları, talep koşulları ve ticari fırsatların yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kuzuoğlu, yılın geri kalanında da ihracattaki artış eğiliminin sürmesini beklediklerini belirterek şunları kaydetti:

"Su ürünlerine yönelik uluslararası talebin devam etmesini fırsata çevirerek ihracatımızı daha ileri seviyelere taşımayı amaçlıyoruz. Üretim kapasitemizin etkin kullanılması, ürün kalitesinin korunması ve pazar çeşitliliğinin artırılması, bu hedefe ulaşmamızda önemli rol oynayacak. Sektörümüzün yılın geri kalanında da ihracata katkısını sürdürmesini ve yılı olumlu bir tabloyla tamamlamasını bekliyoruz."