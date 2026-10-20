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        Trabzon'da 36 yetiştiriciye 180 karayaka koyunu hibe edildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve yerli hayvan ırklarının korunarak yaygınlaştırılması amacıyla 36 yetiştiriciye 180 karayaka koyunu hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:09 Güncelleme:
        Trabzon'da 36 yetiştiriciye 180 karayaka koyunu hibe edildi

        Trabzon Büyükşehir Belediyesince, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve yerli hayvan ırklarının korunarak yaygınlaştırılması amacıyla 36 yetiştiriciye 180 karayaka koyunu hibe edildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Maçka ilçesinde düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üretimin önemine dikkati çekti.

        Göreve geldiklerinde belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığını kurduklarını belirten Genç, Şalpazarı ilçesinde 101 süt sağım makinesi dağıttıklarını aktardı.

        Genç, Tonya ilçesinde de büyükbaş hayvancılığa yönelik desteklerin sürdürüleceğini ifade ederek, üreticilerin yerel yönetimlerin desteğini hissetmesinin önemine işaret etti.

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        Türkiye'nin son 25 yılda önemli mesafe katettiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

        "Türkiye, kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 25 yılda epeyce bir mesafe aldı. Güçlendik ama bu yetmez, güçlü kalmak da zorundayız. Bunun için daha çok üretmeliyiz. Bizler de yerel yönetimler olarak üretimi desteklemek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

        Konuşmaların ardından 36 yetiştiriciye yüzde 90 hibe desteğiyle beşer adet karayaka koyunu teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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