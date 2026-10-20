Trabzon'un turizm ve ticaret potansiyeli Mısır'da tanıtılacak

Trabzon'un turizm potansiyelini ve ticari işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla 4-7 Kasım'da Mısır'ın başkenti Kahire'de tanıtım ve ikili iş görüşmesi etkinliği düzenlenecek.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, etkinliğe yönelik gerçekleştirilen toplantıda, hazırlıklar, tanıtım faaliyetleri ve Mısırlı turizmciler ve iş insanlarıyla geliştirilebilecek işbirliği olanakları ele alındı.

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transferinin ardından Mısırlıların Trabzon'a gösterdiği ilginin, kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması açısından önemli bir fırsat olduğu değerlendirildi.

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Kahire'de düzenlenecek etkinlikle söz konusu ilginin sürdürülebilir işbirliklerine dönüştürülmesi, Trabzon'un Mısır pazarındaki bilinirliğinin artırılması ve turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin Mısır Büyükelçiliğinde düzenlenecek Trabzon Tanıtım Resepsiyonu'nda Mısırlı turizmciler, iş insanları, bürokratlar, siyasetçiler ve basın mensuplarına kentin doğal, kültürel ve gastronomik zenginlikleri tanıtılacak.

Program çerçevesinde Muhammed Salah'ın köyünün de ziyaret edilmesi planlanıyor.

Ziyaretle Trabzon ile Mısır arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.