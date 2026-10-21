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        Trabzonspor, Avrupa'da 159. sınavına çıkacak 29 yıl sonra İskoç rakip Konferans Ligi'nde 10. maç

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak. Bordomavililer, 29 yıl aradan sonra yeniden bir İskoç takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Trabzonspor, Avrupa'da 159. sınavına çıkacak 29 yıl sonra İskoç rakip Konferans Ligi'nde 10. maç

        UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak. Bordomavililer, 29 yıl aradan sonra yeniden bir İskoç takımıyla karşı karşıya gelecek.

        Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 19.45'te evinde İskoç ekibi Hearts ile karşılaşacak. Bordomavililer, ilk hafta deplasmanda KuPS'u 42'lik skorla mağlup etti.

        Avrupa kupalarında bugüne kadar 158 karşılaşma oynayan Trabzonspor, bu müsabakaların 57'sinden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 62 maçta mağlup olurken, 39 karşılaşmada ise berabere kaldı. 19761977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynayan bordomavililer, söz konusu karşılaşmalarda 198 gol atarken, kalesinde 216 gol gördü.

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        Konferans Ligi'nde 10. maç

        Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla Konferans Ligi'nde 10. kez sahne alacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda ilk olarak 20212022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen Karadeniz ekibi, bugüne kadar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda bordomavililer, 11 gol kaydederken, 14 gol yedi.

        29 yıl sonra İskoç rakip

        Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya temsilcisine karşı Avrupa kupalarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, son olarak 19971998 sezonunda UEFA Kupası'nda Dundee United ile oynadı. İskoç ekibiyle yaptığı ilk maçı 10 kazanan bordomavililer, rövanşta ise 11'lik beraberlikle sahadan ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.

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        Avrupa'da unutulmaz zaferler

        Trabzonspor, Avrupa kupalarında birçok önemli takıma karşı elde ettiği galibiyetlerle de hafızalarda yer edindi. Bordomavililer, 19761977 sezonunda İngiliz temsilcisi Liverpool'u, 19831984 sezonunda İtalyan ekibi Inter'i ve 19901991 sezonunda İspanyol takımı Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 10'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.

        Karadeniz ekibi, Inter karşısında elde ettiği başarıyı yıllar sonra Avrupa sahnesinde bir kez daha tekrarladı. Trabzonspor, 14 Eylül 2011'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter'i deplasmanda 10 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

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        En farklı galibiyet Vllaznia karşısında

        Bordomavililer, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Arnavutluk temsilcisi Vllaznia karşısında elde etti. Karadeniz ekibi, 20072008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda sahasında oynadığı karşılaşmadan 60 galip ayrıldı ve Avrupa'daki en farklı galibiyetini kazandı.

        En farklı mağlubiyet Barcelona'dan

        Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise Barcelona karşısında yaşadı. Bordomavililer, 19901991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın ilk tur rövanş maçında İspanyol ekibine deplasmanda 72 mağlup oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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