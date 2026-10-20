Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, "Maziden Atiye 40. Yıl" programında konuştu

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle birlikte terörsüz bir geleceğin kapılarını hep birlikte aralamış bulunuyoruz. Artık Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bizi bekleyenlerin olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Derneği ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Maziden Atiye 40. Yıl" programında konuşan Yıldırım, büyük medeniyetlerin önce insanı inşa ettiğini belirterek, "Devlet kurmadan önce insanı yetiştirmek, medeniyet kurmadan önce ahlak inşa etmek gerekir. İşte Ülkü Ocaklarının temel gayesi budur. Türk milletinin geleceğine omuz verecek şuurlu, ahlaklı, çalışkan bir gençlik yetiştirmektir." diye konuştu.

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Bir milletin geleceğe dair en büyük hazinesinin gençliği olduğunun altını çizen Yıldırım, "Bugün gençliğimizi bekleyen tehlikelerin farkında olmalıyız ve gençliğimizi her türlü tehlikeden korumak mecburiyetindeyiz. Bugün gençlerimizi alkol, uyuşturucu, sanal kumar, dijital bağımlılık, yabancı ideolojiler ve her türlü ahlaksızlıkla tehdit ediyorlar. Bir gencimizi bunlara teslim etmek vatan toprağını kaybetmekten farksızdır. O yüzden her gencimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir engel duramayacaktır"

"Bugün Türk milletinin yeniden doğuşuna tanıklık etmenin gururunu yaşıyoruz." diyen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

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"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu iradeyle birlikte terörsüz bir geleceğin kapılarını hep birlikte aralamış bulunuyoruz. Artık Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bizi bekleyenlerin olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Güçlü bir Türkiye, bizi bekleyen milletlerin de kurtuluşu olacağının en büyük göstergesidir. Bizim için sınırlar haritalardan ibaret değildir. Bizim için vatan Tanrı Dağları'ndan Altaylar'a, Tuna'dan Adriyatik'e kadar uzanan kutlu bir ülkedir. Bugün Kerkük'te umut varsa, Karabağ'da zafer varsa, Türk dünyasında diriliş varsa Türkiye'nin güçlü iradesi vardır. Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın önünde hiçbir engel duramayacaktır."

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Program, mehteran takımının gösterisinin ardından Grup Çepniler, Kaya Kuzucu ve Ali Kınık'ın konserleriyle sona erdi.