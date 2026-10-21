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        KTÜ'lü akademisyenler afetlerde kullanılabilecek modüler barınma sistemi geliştirecek

        ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri, Avrupa Birliği (AB) destekli uluslararası proje kapsamında, Trabzon'da afet dönemlerinde barınma, normal zamanda ise sosyal amaçlarla kullanılabilecek modüler sistem geliştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:45 Güncelleme:
        KTÜ'lü akademisyenler afetlerde kullanılabilecek modüler barınma sistemi geliştirecek

        ENES SANSAR - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) akademisyenleri, Avrupa Birliği (AB) destekli uluslararası proje kapsamında, Trabzon'da afet dönemlerinde barınma, normal zamanda ise sosyal amaçlarla kullanılabilecek modüler sistem geliştirecek.

        KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ayfer Dönmez Çavdar öncülüğünde bir araya gelen dört akademisyen, AB Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı çağrısına TÜBİTAK aracılığıyla proje başvurusunda bulundu.

        İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesinin koordinatörlüğünde Türkiye, İtalya, Polonya ve İspanya ortaklığında hazırlanan proje, 244 başvuru arasından desteklenmeye hak kazanan 39 proje arasında yer aldı.

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        Yaklaşık üç yıl sürecek projede Trabzon'un yanı sıra Napoli, Barselona ve Poznan pilot kentler olarak belirlendi.

        KTÜ'lü akademisyenler, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı işbirliğiyle kentte pilot uygulamaları hayata geçirmeyi, Kastamonu'da faaliyet gösteren bir orman endüstrisi şirketiyle de geliştirilecek modüler sistemin prototipini üretmeyi planlıyor.

        - "Günlük yaşamda da işlevsel olmasını istedik"

        Proje yürütücüsü Prof. Dr. Ayfer Dönmez Çavdar, AA muhabirine, çalışmanın temel hedefinin sürdürülebilir, akıllı ve ekolojik şehirlerin oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

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        Kentlerde karşılaşılan sorunlara doğa temelli ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Çavdar, mevcut teknolojilerle desteklenen bu çözümlerin farklı Avrupa kentlerine uyarlanabilir olmasının amaçlandığını ifade etti.

        Çavdar, projenin afet süreçlerinde yaşanan zorlukları dikkate alarak şehirlerde kullanılmayan veya yeterince değerlendirilmeyen alanları daha işlevsel hale getirmek üzere tasarlandığını kaydetti.

        Projenin üç yıllık çalışma takvimi kapsamında Trabzon'un afet risk haritasını yeniden değerlendireceklerini aktaran Çavdar, mevcut haritaları inceleyerek zaman içinde kentteki risklerin nasıl değişebileceğini ortaya koymayı ve bu doğrultuda kentin "ritmik haritası"nı oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

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        Çavdar, çalışmanın kentin farklı özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak yürütüleceğini vurgulayarak, geliştirilecek modüler sistemin yalnızca afet dönemlerinde değil, günlük yaşamda da işlevsel olmasını istediklerini belirtti.

        - "Afet anlarında güvenli toplanma ve barınma alanları oluşturmayı hedefledik"

        KTÜ Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ercüment Öztürk de afet anlarında biyobazlı malzemelerden güvenli toplanma ve barınma alanları oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

        Geliştirilecek sistemi bir barınma kabini olarak tasarladıklarını anlatan Öztürk, afet sonrasında normal yaşama geçiş sürecinde bu yapının kısa sürede farklı bir işlev kazanabileceğini​​​​​​​ ifade etti.

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        Öztürk, dönüşümün özel bir ustalık bilgisi gerektirmeden gerçekleştirilebilmesinin hedeflendiğini belirterek, yapay zeka yardımıyla kronotopografik verilerin analiz edileceğini, olası senaryoların dijital ortamda inceleneceğini ve süreçlerin hesaplanacağını kaydetti.

        Senaryoların başlangıcından sonuna kadar işleyişini dijital ikiz üzerinden değerlendireceklerine de işaret eden Öztürk, yaşam döngüsü analizleriyle yapım ve kurulum maliyetlerini sıfıra indirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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