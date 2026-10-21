HAVELSAN yerli teknolojileri Trabzon'da öğrencilerle buluşturdu

HAVELSAN'ın 44. kuruluş yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen "Mühendis Çocuk Yollarda Projesi" ile Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki ortaokul öğrencileri, mühendislik ve teknoloji alanındaki uygulamalı etkinliklerde yer aldı.

HAVELSAN'da görev yapan 6 kişilik ekip, Sarıtaş İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek mühendislik ve teknoloji alanında eğitimler gerçekleştirdi.

Etkinliklerde HAVELSAN'ın BARKAN insansız kara aracından (İKA) ilham alınarak tasarlanan oyun atölyesi düzenlendi. Öğrenciler robot kol ve güneş saati hakkında bilgi edinirken kağıt uçak yarışmasına katıldı.

Programda ayrıca insansız otonom araçlar tanıtıldı ve bulut altı insansız hava aracı BAHA'nın gösterimi yapıldı.

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Proje kapsamında 81 ildeki kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere ulaşılması hedefleniyor. Etkinliklerin sonunda öğrencilere Mühendis Çocuk katılım sertifikası ve HAVELSAN Mühendis Çocuk Dergisi de hediye ediliyor.

HAVELSAN Kurumsal İletişim Uzmanı Zeynep Şeyma Altundal Karaca, AA muhabirine, projenin 7-14 yaş grubundaki çocukları teknoloji ve mühendislikle buluşturmayı amaçladığını söyledi.

Projeyle Ankara dışındaki kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere de ulaşmak istediklerini belirten Karaca, ilk olarak Şanlıurfa'nın 4 ilçesinde 600'den fazla öğrenciyle bir araya geldiklerini ifade etti.

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- "Hedefimiz ilk 5 yıl içerisinde 81 ile ulaşabilmek"

Trabzon'un Of, Akçaabat ve Yomra ilçelerinin projenin ikinci durağı olduğunu dile getiren Karaca, "Amacımız ve gönlümüzden geçen ülkemizin 7 bölgesi ve 81 ilinde olabildiğince çok çocuğa ulaşabilmek. Şu anda hedefimiz ilk 5 yıl içerisinde 81 ile ulaşabilmek." dedi.

Bilim ve eğitim merkezlerine erişim imkanı bulamayan çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Karaca, "Hedefimiz onlara hem yerli ve milli teknolojiyi tanıtabilmek hem HAVELSAN'ın ürünlerini anlatabilmek hem de onlarla bilim, mühendislik ve teknoloji temelli atölye çalışmalar yapmak." diye konuştu.

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Karaca, Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle üç gün boyunca toplam 600 öğrenciyle buluşacaklarını kaydetti.

Öğrencilerin BAHA'ya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Karaca, "Onu mühendislerimiz monte veya demonte ederken izleyebiliyor, ellerine alıp taşıyabiliyorlar. Ağırlığını görüyorlar, pervanelerine dokunuyorlar. Bu onlar için çok heyecan verici bir şey. Özellikle de bunun Türkiye'de, Türk mühendisleri tarafından üretilmiş olduğunu duymak onları hem şaşırtıyor hem heyecanlandırıyor. Çok güzel sorular soruyorlar. Hepsinin aslında gündemine giren konular olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çocukların heyecanlarına ortak olmanın kendilerini mutlu ettiğini aktaran Karaca, şunları kaydetti:

"Burada aslında çok önemli ve anlamlı nokta Türkiye'nin savunma sanayisini buradaki çocuklarımıza birinci elden anlatabiliyor olmak. HAVELSAN'ın Türk mühendisleriyle burada yer alıyoruz ve çocuklara yerli, milli teknolojinin önemini, neler yapabildiğimizi aslında anlatıyoruz. Belki bir nebze onların hayallerine katkıda bulunuyoruz. Onlar da gelecekte bunlardan çok daha iyisini yapmak üzere yetişiyorlar burada. Bu anlamda hem savunma sanayimizi hem yerli milli teknolojimizi onlara anlatıyor olmak bizim için mutluluk verici."

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Okulun 6. sınıf öğrencisi Yusuf Kaan Bıyıklı ise üretimi yapılan milli ürünleri görmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Poyraz Efe Şahin de atölye çalışmalarına katılım sağlayıp BAHA'yı gördüğünü dile getirerek, "Hayatımda ilk defa böyle bir uçak görüyorum. Onu yapmak bayağı bir emek istiyor. O yüzden ellerinize sağlık, çok güzel olmuş." dedi.

Eymen Asaf Kayhan da yerli ve milli teknolojik ürünleri görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Gerçekten çok büyük bir ülke olduğumuz için bunları yapmak da bizim insanlarımıza kolay geliyordur. Ben öyle düşünüyorum." ifadelerini kullandı.