Hearts, Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

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