Doğu Karadeniz'den yılın 5 ayında 1,2 milyar dolarlık fındık ihraç edildi

Doğu Karadeniz'den bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirilen fındık ihracatı 1 milyar 199 milyon 57 bin dolara ulaştı.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğinden (DKİB) yapılan açıklamaya göre, fındık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 31 düştü, değerde ise yüzde 16 arttı.



Belirtilen dönemde Türkiye'den gerçekleşen 87 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 199 milyon 57 bin dolar döviz girdisi sağlandı.



Türkiye'den 105 ülkeye ihracat yapıldı, en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke ise Almanya, İtalya, Fransa, Polonya ve Brezilya oldu.



Trabzon'dan yılın ilk 5 ayında yapılan 27 bin 180 ton fındık ihracatı karşılığında, 437 milyon 596 bin dolar döviz girdisi sağlandı.



Geçen yılın aynı dönemine göre, kentten yapılan ihracat miktarı yüzde 31 düştü, değerde ise yüzde 26 arttı.



Bu dönemde Türkiye'den yapılan fındık ihracatının yüzde 36,5'lik kısmını gerçekleştiren Trabzon ilk sırada yer aldı.

