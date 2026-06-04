Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da Mesleki Teknik Eğitim Sergisi açıldı

        Trabzon'da Mesleki Teknik Eğitim Sergisi açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde, Mesleki Teknik Eğitim Sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 14:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da Mesleki Teknik Eğitim Sergisi açıldı

        Trabzon'un Of ilçesinde, Mesleki Teknik Eğitim Sergisi düzenlendi.


        İlçe merkezinde organize edilen sergiye, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Ahmet Türkkan Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşhan Sağlık Meslek Lisesi ile Mesleki Eğitim Merkezi kurumları katıldı.


        Kaymakam Eşref Akça, ülkenin geleceğinde meslek liselerinin büyük katkısı olacağını belirterek, "İlçemizdeki meslek liseleri çok güzel başarılara imza atıyorlar." dedi.

        Emeği geçenleri tebrik eden Akça, çeşitli proje ve çalışmaların yer aldığı stantları ziyaret ederek bilgi aldı.


        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        CHP Kurultay ve Kongre davasına ret
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        4 yıl önce balkondan düşmüştü... Komadan çıktı faili söyledi!
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Anayasa Mahkemesi'nde süresiz nafakaya iptal
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Nafaka kararı onları da ilgilendiriyor
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sokakları yok, her yere sandalla gidiyorlar!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Sanchez'e sürpriz talip!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Dilan Polat'ın korumasının öldüğü silahlı saldırının görüntüleri çıktı
        Ünlü isimler akın etti
        Ünlü isimler akın etti
        6 yıl sonra sahnede
        6 yıl sonra sahnede

        Benzer Haberler

        Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü
        Akçaabat Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi büyük ilgi gördü
        Trabzon'da "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" düzenlend...
        Trabzon'da "Ellerim Küçük Hayallerim Büyük Çocuk Bienali Şenliği" düzenlend...
        Trabzon'dan Özbekistan'a haftada iki gün uçak seferi düzenlenecek
        Trabzon'dan Özbekistan'a haftada iki gün uçak seferi düzenlenecek
        Düğün sezonu öncesi kuyumcularda hareketlilik
        Düğün sezonu öncesi kuyumcularda hareketlilik
        Küresel ısınmada dikkat çeken ölçüm; buzullarda yılda 10 metreye varan erim...
        Küresel ısınmada dikkat çeken ölçüm; buzullarda yılda 10 metreye varan erim...
        Trabzonspor'da yeni sezon planlaması ve transfer zirvesi
        Trabzonspor'da yeni sezon planlaması ve transfer zirvesi