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        Trabzon'dan Özbekistan'a haftada iki gün uçak seferi düzenlenecek

        Trabzon'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e düzenlenen uçak seferleri, 1 Temmuz'dan itibaren çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 12:27 Güncelleme:
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        Trabzon'dan Özbekistan'a haftada iki gün uçak seferi düzenlenecek

        Trabzon'dan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e düzenlenen uçak seferleri, 1 Temmuz'dan itibaren çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Mir Jahon Travel yetkilisi Mustafa Bozoğlan ve Orion Travel yetkilileri, TTSO Başkanı Erkut Çelebi'yi ziyaret etti.

        Ziyarette, Özbekistan'ın başkenti Taşkent ve Trabzon arasında 22 Mayıs'ta başlayan uçak seferinin, 1 Temmuz'dan itibaren çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez gerçekleştirilecek olması görüşüldü.


        TTSO Başkanı Erkut Çelebi, Azerbaycan ile başlayan ve Özbekistan'la devam eden direkt uçak seferlerinin başarıyla yürütüldüğünü ifade ederek, "Umuyoruz Tiflis seferlerimiz de yeniden başlar. Kazakistan'dan direkt seferler planlandığını da büyük bir memnuniyetle öğrendik. Turizm ve ticaret anlamında söz konusu dört coğrafyada bizim neredeyse her sektörde hedef pazarlarımız ve iş birliğimizi geliştirmek istediğimiz ülkeler. Her zaman olduğu gibi elimizden gelen desteği vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bozoğlan ise Özbekistan'dan her hafta 500 misafirin Trabzon'a gelmesini beklediklerini, Kazakistan'dan Batum'a gelen turistleri de Trabzon'a getireceklerini aktardı.

        Kazakistan'ın Batum'a ilgisi olduğunu dile getiren Bozoğlan, "18 Haziran'da seferler başlıyor. Geçen yıl haftada 16 sefer yapılmıştı. Bu yıl da aynı rakam yakalanır. Şu anda Batum'a gelen Kazak misafirleri Trabzon'a getirmek için planlama yapıyoruz. Gelecek yıl da Kazakistan'dan Trabzon'a direkt sefer koyulması için çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu gerçekleşecek. Kazakistan'dan Batum'a deniz turizmi için geliyorlar." ifadelerini kullandı.












        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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