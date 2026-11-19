Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, çocuklarda kilo artışının yalnızca bireysel alışkanlıklardan kaynaklanmadığını, aile ortamı, okul yaşamı, sosyal çevre ve toplumsal koşulların da bu süreçte etkili olduğunu bildirdi.

Prof. Dr. Karagüzel, yaptığı yazılı açıklamada, çocukluk çağı obezitesinin hem dünyada hem de Türkiye'de giderek yaygınlaşan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

Erken yaşlarda başlayan aşırı kilo artışının ilerleyen dönemlerde diyabet ve kalp damar hastalıkları başta olmak üzere pek çok sağlık sorununa zemin hazırlayabildiğine dikkati çeken Karagüzel, çocukluk çağı obezitesiyle mücadelede aile, okul ve toplumun ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Karagüzel, özellikle Tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları açısından obezitenin erken değerlendirilmesi ve uygun müdahale yapılmasının önemli olduğunun altını çizdi.

Çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi ve yönetiminde bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine işaret eden Karagüzel, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve düzenli fiziksel aktivitenin bu sürecin temel unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Çocukların zamanlarının önemli bölümünü okulda geçirdiğini aktaran Karagüzel, okullarda çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, yemekhane programlarının düzenlenmesi, beden eğitimi derslerinin desteklenmesi ve sportif faaliyetlerin artırılmasının sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmede katkı sağlayabileceğini vurguladı.

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Obeziteyle mücadelede yalnızca beslenme veya fiziksel aktiviteye odaklanan tek yönlü yaklaşımların yeterli olmayacağına dikkati çeken Karagüzel, okul temelli çalışmaların aile desteğiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini anlattı.

Karagüzel, ailelerin, fazla kilo veya obezite sorunu yaşayan çocuklarının uygun değerlendirme ve takibi için çocuk hekimine veya gerektiğinde çocuk endokrinolojisi uzmanına başvurmaları gerektiğini kaydetti.