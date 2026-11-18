Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, Zenit karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

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