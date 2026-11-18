Karadeniz horonunun yaşayan efsanesi Cavit Şentürk, Trabzon’da düzenlenen söyleşi ve gösteri programında sevenleri ve 55 yıllık öğrencileriyle buluştu. Şentürk’ün 64 yıllık folklor yolculuğunun anlatıldığı gecede duygu dolu anlar yaşanırken, gerçekleştirilen horon gösterisi büyük beğeni topladı.

Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği tarafından düzenlenen "Horonun Yaşayan Efsanesi Cavit Şentürk ile SöyleşiGösteri" programı, DoğaTarih Demek Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Karadeniz ve Türk halk oyunlarının önemli isimlerinden, "Karadeniz Horonunun Babası" olarak anılan Cavit Şentürk’ün 64 yıllık folklor çalışmalarının ele alındığı program, Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Sedat Türkmen’in hazırladığı fotoğraf sunumuyla başladı.

REKLAM

Şentürk’ün sanat yaşamından, yurt içi ve yurt dışında katıldığı festivallerden ve yarışmalardan kesitlerin sunulduğu programda, oğlu Şenol Şentürk ve yıllarca birlikte görev yaptığı ekip arkadaşları da anıldı. Fotoğraflar eşliğinde geçmişin hatırlandığı bu bölümde duygusal anlar yaşandı.

Programın devamında Cavit Şentürk, öğrencisi Prof. Dr. Orhan Durgun ve şairyazar Sebahattin Şentürk’ün katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Şentürk’ün 64 yıllık folklor yolculuğu, horonun tarihsel ve kültürel önemi, halk oyunlarının gelecek kuşaklara aktarılması ve yetiştirdiği öğrencilerle oluşturduğu kültürel miras ele alındı. Horonun yalnızca bir halk oyunu olmadığı; kendine özgü felsefesi, disiplini ve öğretisiyle Karadeniz kültürünün önemli bir parçası olduğu vurgulandı. Binlerce öğrenci yetiştiren Şentürk’ün mütevazı kişiliği ve folklora duyduğu büyük tutku da söyleşinin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

REKLAM

Gecenin en anlamlı anlarından biri ise Cavit Şentürk’ün 55 yıllık öğrencileriyle gerçekleştirdiği horon gösterisi oldu. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen Şentürk ve öğrencileri, aynı heyecan ve coşkuyla horon oynadı. Büyük ilgi gören gösteri, kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasının en güzel örneklerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Programa Akçaabat Belediyesi önceki dönem Başkanı Şefik Türkmen, Prof. Dr. Orhan Durgun, Prof. Dr. Selahattin Köse, Prof. Dr. Coşkun Erüz, Trabzon eski Tarım İl Müdürü Ali Çankaya, Trabzon Valiliği eski Özel Kalem Müdürü Hasan Kamber, Ömer Akçair, Mustafa Günay, Arif Azak, İbrahim Çolakoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

REKLAM

Programın sonunda Cavit Şentürk’e, kültür ve folklor alanındaki değerli çalışmaları anısına teşekkür belgesi takdim edildi.