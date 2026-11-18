Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından kadın alanında 'iyi uygulama örneği' olarak değerlendirilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nin çalışmaları, Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi’nde anlatılarak tüm ülkelere örnek gösterildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi, "Gelenekten Geleceğe Yeşil Şehirler" temasıyla hayata geçirdiği çevre dostu üretim modelleri ve kadınlara yönelik bütüncül hizmetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) tarafından kadın alanında 'iyi uygulama örneği' olarak değerlendirildi. Merkezin çalışmaları, Antalya'da devam eden COP31 İklim Zirvesi'nde UNFCCC Toplumsal Cinsiyet, Çocuklar ve Gençlik Birim Başkanı Fleur Newman ile COP31 Dönem Başkanlığı Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins'in de katıldığı panelde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Esengül Kibar tarafından anlatıldı.

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Uluslararası panelde konuşan ve Trabzon’un 2006 yılından bu yana 'Kadın Dostu Kent' unvanına sahip olduğunu hatırlatan Esengül Kibar, "Şehrimizde nüfusun yarısını oluşturan kadınların eğitim, sağlık, istihdam, sosyal hayata katılım ve kentsel hizmetlere erişiminin artırılması için çalışıyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak bu amaçla açtığımız Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi'nde, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere dezavantajlı grupların her yönden sosyalleşmelerine ve aktif istihdama katılımlarının sağlanmasına destek oluyoruz. Bu kapsamda özellikle kadının fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

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Sıfır atıkla geleneği geleceğe taşıyorlar

Kibar, 4 yıldır oluşturdukları atölyelerde sıfır atık ilkesi ile üretim yaptıklarını belirterek, elektrik enerjisi harcamadan üretilen kumaşlardan karbon izi bırakmayan ve geçmişin mirasını modern tasarımlara dönüştüren ürünler ürettiklerini söyledi. Trabzon'un coğrafi işaretli ürünü 'kazaziye' tekniklerini kullanarak her bir parçası tamamen kadın emeği olan, iklim krizine karşı bağlılık, dayanışma ve döngüselliğin sembolü olarak yaptıkları tasarımları da anlatan Kibar, "Doğaya karbon salımı olarak dönecek atık fındık kabuğundan yaptığımız takılarla insanın doğa ile uyum içinde yaşamasına ve iklim döngülerine saygı duymasına yönelik toplumsal farkındalık oluşturuyoruz" diye konuştu.

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Kadın istihdamını desteklemeye yönelik çalışmalara da değinen Kibar, 96 kooperatif üyesi ve 74 ev eksenli çalışan kadınla iş birliği yaptıklarını belirtti. Doğal malzemelerden tasarlanan oyuncaklarla çocuklara ekolojik sistem bilinci kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Kibar, geleneksel el sanatlarını, kadın emeğini ve çevre duyarlılığını bir araya getiren bu çalışmaların COP31'in iklim hedeflerine de ilham vermesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.