Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordomavili takımda kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor. Alman çalıştırıcı, daha önce görev aldığı takımlarda üst üste 6 galibiyet sevinci yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'e milli maçlar için verilen ara öncesinde deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 20 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini kazanan Trabzonspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, teknik adamlık kariyerinin en parlak dönemine imza atıyor.

Alt kategorilerden Bundesliga ve Süper Lig'e

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, teknik adamlık kariyerinde farklı liglerde ve takımlarda görev yaptı. Antrenörlük kariyerine Almanya'da altyapı kategorilerinde başlayan Reis, sırasıyla VfL Bochum U19, VfL Bochum II ve VfL Wolfsburg U19 takımlarında görev aldı.

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Thomas Reis, 20192020 sezonunda Bochum'un başına geçerek profesyonel liglerde teknik direktörlük kariyerine devam etti. Bochum ile Bundesliga 2'de ve Bundesliga'da görev yapan Alman teknik adam, 20222023 sezonunda Schalke 04'ün teknik direktörlüğünü üstlendi. Reis, Schalke ile Bundesliga ve Bundesliga 2'de mücadele etti.

Üç farklı ülkede görev yaptı

Almanya'daki görevlerinin ardından Türkiye'ye gelen Thomas Reis, 20242025 sezonunda Samsunspor'u çalıştırdı. Süper Lig'de görev yapan Alman teknik adam daha sonra 20262027 sezonunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets Razgrad'ın başına geçti.

Reis'in kariyerindeki son durağı ise Trabzonspor oldu. 20262027 sezonunda bordomavili takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Thomas Reis böylece Almanya, Türkiye ve Bulgaristan'da farklı liglerde edindiği deneyimin ardından Trabzonspor'un başına geçti.

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Ludogorets Razgrad'da iyi başlangıç yaptı

Thomas Reis, 20262027 sezonunda Bulgaristan ekiplerinden Ludogorets Razgrad ile çıktığı 9 lig maçında 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve yenilgi yaşamadı. Reis, Ludogorets ile ilk maçından galibiyetle ayrılırken, 6. haftada Slavia Sofia ile 11 berabere kalarak galibiyet serisini sonlandırmıştı.

Trabzonspor'da ligde üst üste 6 galibiyet

Trabzonspor'da 17 Eylül 2026 tarihinde yaşanan teknik direktör ayrılığının ardından bordomavilileri çalıştırmaya başlayan Thomas Reis, Süper Lig'de yaptığı 6 maçın tamamını kazandı. Bordomavililer, bu süreçte şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş karşılaşmalarından da 3'er puan çıkarmayı başardı. Alanyaspor deplasmanında alınan 20’lık galibiyetle seriyi 6 maça çıkaran Trabzonspor, milli araya moralli girdi.

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Kariyerinin en parlak dönemi

Daha önce Almanya'da Bochum ve Schalke 04, Türkiye'de Samsunspor, Bulgaristan'da da Ludogorets Razgrad'da görev yapan Reis, Trabzonspor'daki 6 maçlık galibiyet serisiyle kariyerindeki başarılı dönemlerden birini geçiriyor.