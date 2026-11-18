ENES SANSAR - Trabzon'da bir yazılım şirketi bünyesinde bir araya gelen gençler, elektronik harp sistemleri kapsamında füze yazılımı çalışmalarına başladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilgisayar Mühendisliği mezunu Hüseyin Erim'in kurduğu şirkette 8'i mühendis 12 genç, yazılım aşamasındaki çalışmalarını kullanıma hazır füzeye dönüştürmek istiyor.

Daha önce farklı firmalarda çalışan 28 yaşındaki Erim, çocukluktan beri hayalini kurduğu füze üretimi için damat olarak geldiği Trabzon'da kendiyle aynı hayali paylaşan arkadaşlarına da istihdam oluşturdu.

Erim, AA muhabirine, milli savunmanın bir parçası olabilmek amacıyla bu çalışmaya başladıklarını söyledi.

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Üretmeyi planladıkları füzenin herhangi bir harita ve koordinat olmadan da hedefe ulaşabileceğini belirten Erim, "Füzemizin 100 kilometre menzili var. İki senaryomuz var. İHA'lardan fırlatım, diğeri ise platformdan fırlatım." dedi.

İlk aşama için gerekli izinleri aldıklarını vurgulayan Erim, "İlk önce füzenin beynini oluşturuyoruz. Ondan sonra inşallah bu süreçte destek de bulabilirsek, imalata geçiş yapacağız." diye konuştu.

Erim, ilk füzeyi yaptıktan sonra mühendisliklerini ve kapasitelerini geliştirerek daha iyilerini yapacaklarına inandığını dile getirdi.

Her şey planladığı gibi giderse 1,5 yılda füzeyi tamamlayacaklarını belirten Erim, "Mühendislik her gün değişen bir kavram. Yazılım kavramı da her gün değişiyor. Devlet bize her türlü imkanı sunuyor. Ekip olarak hiç vazgeçmeyip her zaman aynı yolumuza devam edeceğiz. Bir sene de olsa, iki sene de üç sene de olsa Türkiye için üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Genç arkadaşlarımızın büyük bir cesaretle girişimci olmaları çok önemli"

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hacer Atar Yıldız ise yapılan çalışmanın çok heyecan verici olduğunu, genç girişimcilerle toplantı yapmak için İstanbul'dan Trabzon'a geldiğini söyledi.

Bu çalışmanın büyük bir cesaret örneği olduğunun altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:

"Genç arkadaşlarımızın böylesine önemli bir konuda büyük bir cesaretle girişimci olmaları çok önemli. Savunma sanayisi konusunda Türkiye son yıllarda çok büyük bir atılım yaptı. Çok önemli şirketler dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketleri arasına girdi. Savunma sanayisi, her anlamda artık dünyaya açılan bir kapımız oldu. Dolayısıyla firmanın bu anlamdaki girişimciliği çok önemli."

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Gençleri yüzde 100 desteklediğini ve elinden ne geliyorsa yapacağını vurgulayan Yıldız, "Yaptıkları ve yapmayı planladıkları konularda tabii katedecekleri yollar var ama enerjileri, azimleri, cesaretleri var. Bu konudaki olası işbirliklerini konuştuk. İnşallah önümüzdeki günlerde bir ivme ile beraber daha da iyi ve daha da başarılı olacaklarına inancım tamdır." diye konuştu.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde yaptıklarını bir devrim olarak gördüğünü belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu devrimde Türkiye için çok önemli bir gelecek görüyorum. Özellikle matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, fizik, kimya, elektronik, yazılım gibi çok önemli meslek dallarında okuyan, yetişen ve bu konuda okurken de kendilerini geliştiren gençlerin savunma sanayisinde kendilerine gerçekten ciddi yer bulabileceğini düşünüyorum."