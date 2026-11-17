Takımının izin gününde soluğu Uzungöl'de alan Alman teknik adam, turizmci Mehmet İnan'a ait tahta arabanın direksiyonuna geçerek göl çevresinde gezinti yaptı. İnan, o anları sosyal medya hesabından "Şampiyon yap bizi" temennisi ile paylaştı.

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