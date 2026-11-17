Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Trabzon'un Arsin ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, Arsin Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle Arsin Kaymakamlığı Salonu'nda düzenlenen programda Ozan, Trabzonspor'da forma giymenin kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

Ozan, oğlu Arel ve ailesinin de bordo-mavili renklere gönül verdiğini dile getirdi.

Etkinlikte Ozan Tufan'ın futbol kariyerine ilişkin soruların yer aldığı bilgi yarışması yapıldı. Ozan, yarışmayı kazanan 11 öğrenci için 11 Trabzonspor formasını imzaladı.

Programa, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ile Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan da katıldı.