Ozan Tufan, Arsin'de öğrencilerle buluştu
Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Arsin Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtladı.
Trabzonsporlu futbolcu Ozan Tufan, Arsin Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen söyleşi programında öğrencilerle bir araya gelerek gençlerin sorularını yanıtladı.
Arsin Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen etkinliğe Ozan Tufan, eşi Rojin Tufan ile birlikte katılırken, programa ayrıca Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş ve Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin de iştirak etti.
Trabzonspor'da forma giymenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Ozan Tufan, Trabzon'un ve Trabzonspor'un kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu belirterek, bordomavili taraftarların tutkusundan ve stattaki atmosferden övgüyle söz etti.
Oğlu Arel'in de fanatik bir Trabzonspor taraftarı olduğunu dile getiren Ozan, ailesinin de bordomavili renklere gönül verdiğini belirtti.
Ozan Tufan program sonunda futbol kariyerine ilişkin soruların yer aldığı bilgi yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada kazanan öğrencilerin belirlendiği 11 adet forma, başarılı futbolcu tarafından imzalanarak sahiplerine hediye edildi.
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