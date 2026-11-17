Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Nevaf Bilek, tek amaçlarının CHP'nin iktidara gelmesi olduğunu bildirdi.

Bilek, partisinin Trabzon İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, illeri ziyaret ederek esnafla bir araya geleceklerini söyledi.

Nevaf Bilek, geçmişte birlikte siyaset yaptıkları arkadaşlarının bir tercih yaparak partiden ayrıldığını anımsatarak, yollarının açık olmasını temenni etti.

Bilek, partiden ayrılan kişilerin kendi aralarındaki birtakım anlaşmazlıktan kaynaklı böyle bir yola girdiklerini iddia ederek, "Türkiye'deki yargıya saygı duymak lazım. Biz hukuk devletiyiz. Demokrasiden adaletten yana bir sistemde yaşamak isteyen insanlarız." dedi.

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Türkiye'nin yaşadığı sorunlarla ilgili esnafı ziyaret edeceklerini dile getiren Bilek, "Bizim hiçbir siyasi partiyle iktidarın dışında hiçbir sorunumuz yok. Tek amacımız Cumhuriyet Halk Partisinin iktidara gelmesi. İktidara gelmesiyle beraber bu sorunları hep beraber çözmemizdir." diye konuştu.

Toplantıya, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Gültekin, CHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Harika Nayir, bazı ilçe başkanları ve partililer katıldı.