Balkan Harbi’nde İstanbul’u savunmak için cepheye koşan 511 kişilik Trabzon Gönüllüler Taburu, uğurlandıkları tarihi Kalepark’ta düzenlenen törenle anıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Karadeniz Yazarlar Birliği iş birliğinde, Balkan Harbi sırasında 87. Alay bünyesinde mücadele eden Trabzon Gönüllüler Taburu için 'Gidip de Dönmeyenler' adlı anma programı düzenlendi. İstanbul'un işgalini önlemek amacıyla cepheye uğurlanan 511 Trabzonlu kahramanın son kez memleketlerinden ayrıldığı tarihi Kalepark'ta gerçekleştirilen programda, vatan savunması uğruna canlarını feda eden şehitler dualarla anıldı.

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Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in ev sahipliğindeki programa Trabzon Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kestioğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Gönüllüler Taburu'nun yazdığı kahramanlık destanının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Başkan Genç, 1912 yılında Osmanlı Devleti'nin varlık mücadelesi verdiğini, İstanbul'un Bulgar kuşatması ve işgal tehdidiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak şunları söyledi: "Böylesine zor bir dönemde Trabzon'dan 511 kahramanımız, bölge halkının da desteğiyle Gülcemal Vapuru'yla yola çıktı. Silivri ve Çatalca bölgesinde Bulgarların İstanbul'u işgal etmesini bir hafta geciktirmek için büyük bir mücadele verdiler. Bu mücadelede 511 Trabzonlu kahramanımızdan 509'u göğüs göğüse çarpışarak şehit oldu. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Onların ve bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizin sayesinde bugün ayaktayız. Onlara ne kadar minnet duysak azdır. Bizlere düşen en önemli görev, bu fedakarlıkları unutmamak ve unutturmamaktır" dedi.

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Akçaabatlı kadınların Sargana'da gösterdiği kahramanlığın da tarihi hafızada hak ettiği yeri alması gerektiğini de vurgulayan Başkan Genç, kadınların şehrin savunmasında üstlendikleri önemli role dikkat çekti. Sargana'da yapımı devam eden parkta bu kahramanlığı yaşatacak bir anıt inşa edeceklerini belirten Başkan Genç, "Ecdadımızın bizlere bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak, onların mücadelesini unutmamak ve unutturmamak hepimizin görevidir" diye konuştu.

Trabzon'un Milli Mücadele'deki katkılarına da değinen Başkan Genç, şehrin 1924 yılında İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını hatırlattı. Trabzonluların Kurtuluş Savaşı sırasında mavnalarla cepheye silah ve mühimmat taşıyarak önemli bir görev üstlendiğini belirten Başkan Genç, geçen yıl teslim alınan İstiklal Madalyası'nın şehir adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.