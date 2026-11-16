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        Trabzon'da "Çocuk Hakları Güvenliği ve Zirvesi" programı düzenlendi

        Anahtar Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca "Çocuk Hakları Güvenliği ve Zirvesi" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Trabzon'da "Çocuk Hakları Güvenliği ve Zirvesi" programı düzenlendi

        Anahtar Parti Trabzon İl Başkanlığı'nca "Çocuk Hakları Güvenliği ve Zirvesi" programı düzenlendi.

        Kentte bir otelde düzenlenen programa katılan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Merve Kır Müftüoğlu, çocukların korunmasının siyaset üstü bir konu olduğunun altını çizdi.

        Çocuğu korumanın önce ailede sonra okulda başladığını vurgulayan Müftüoğlu, akran zorbalığını çok önemsediklerini belirterek, akran zorbalığının ailede ve okulda doğru yönetilemediği zaman herkesi üzen olayların yaşanabildiğini kaydetti.

        Müftüoğlu, Anahtar Parti olarak çocukların korunması, hakları ve güvenliğine ilişkin çok ciddi projeler yürüttüklerini belirterek, "Önleyici tedbirler almalıyız. Önce bu önleyici tedbirlere ailede başlamalıyız. Anahtar Parti Aile Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak çocuklarla alakalı, önleme ve korumayla alakalı çok ciddi projelerimiz var. Bunların lansmanlarını yapacağız. Bu hem ailede hem okulda çocukları koruyacak projeler ama tabii toplum düzenini de değiştirmek gerekiyor. Yani toplumun, hepimizin bakışının değişmesi lazım." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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