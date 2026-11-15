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        KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi

        Trabzon'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 21:39 Güncelleme:
        KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi

        Trabzon'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Akçaabat ilçesindeki bir otelde organize edilen resepsiyona, Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, KKTC'nin Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel, Kıbrıs gazileri ve davetliler katıldı.

        Başkonsolos Demirel, Kıbrıs Türk halkının Barış Harekatı'ndan bu yana kendi toprakları üzerinde güvende yaşadığını söyledi.

        Uluslararası sistemin barış ve güvensizliğe yönelik tehditleri ele almakta geç ve yetersiz kaldığını belirten Demirel, "Akdeniz'e kıyıdaş birtakım ülkeler nafile uğraşlar içerisine girerek bölgede söz sahibi olmayı planlamaktadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde bulunmadığı hiçbir gelişme sürdürülebilir olmayacaktır." dedi.

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        Demirel, bölgede barış, refah ve istikrar kuşağı oluşturarak her zaman diyalog ve diplomasi yoluyla çözümü ön planda tuttuklarını vurguladı.

        Türk askerinin adada bulunmasının önemine işaret eden Demirel, şunları kaydetti:

        "Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar arasında 60 yıla yakın bir süredir devam eden müzakerelerde hiçbir somut ilerleme olmamasına rağmen görüşme masasında yapıcı tutumumuzu sürdürmekteyiz. Ancak devletimiz, eşitliğimiz ve adada Türk askerinin varlığı bizim olmazsa olmazımızdır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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