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        Trabzonspor, Zenit ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti

        Trabzonspor, lige verilen milli arada Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile deplasmanda oynadığı hazırlık müsabakasını 30 kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 19:31 Güncelleme:
        Trabzonspor, Zenit ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kaybetti

        Trabzonspor, lige verilen milli arada Rusya’nın Zenit St. Petersburg takımı ile deplasmanda oynadığı hazırlık müsabakasını 30 kaybetti.

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada Rusya'nın köklü kulüplerinden Zenit ile özel maçta karşı karşıya geldi. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi ekip Felipe Augusto, Aleksandr Sobolev ve Ahmet Cemil Güren kendi kalesine attığı golle sahadan 30 mağlup ayrıldı.

        Trabzonspor sahaya, Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Gören, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir 11'i ile çıktı. Zenit ise Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto 11'i ile mücadele etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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