Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:48 Güncelleme:
        Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı

        Türkiye'nin en yaşlı Kore gazilerinden Pirağa Uzun'un cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi.

        Uzun için Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'ndeki Baklacı Camisi'nde düzenlenen askeri törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Tahir Şahin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Şahin ve Başkan Genç, Uzun'un yakınlarına taziyelerini iletti.

        Cenaze namazının ardından 94 yaşındaki Uzun'un cenazesi, Çukurçayır Mezarlığı'nda defnedildi.

        Başkan Genç, yakın diyalogda olduğu Uzun'u bir süre önce evinde ziyaret ettiğini belirterek, vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da "Gazze için 24 saatlik insanlık nöbeti" başlatıldı
        Trabzon'da "Gazze için 24 saatlik insanlık nöbeti" başlatıldı
        Kore Gazisi Pirağa Uzun son yolculuğuna uğurlandı
        Kore Gazisi Pirağa Uzun son yolculuğuna uğurlandı
        KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da kutlandı
        KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da kutlandı
        Araklı'da çöp tırı devrildi: 1 yaralı
        Araklı'da çöp tırı devrildi: 1 yaralı
        Antika pazarında Osmanlı izleri: Kazma ve baltalara yoğun ilgi
        Antika pazarında Osmanlı izleri: Kazma ve baltalara yoğun ilgi
        Trabzon Valisi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Kore gazisi iç...
        Trabzon Valisi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Genç'ten Kore gazisi iç...