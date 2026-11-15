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        Araklı'da çöp tırı devrildi: 1 yaralı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Araklı'da çöp tırı devrildi: 1 yaralı

        Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

        Kaza ilçeye bağlı Taşönü Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çöp tesisine yükünü boşalttıktan sonra dönüşe geçen tır yoldan çıktı. Yol seviyesinin altında kalan araziye devrilerek yan yatan tırın sürücüsü kazada yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Yolun alt kısmındaki arazide yan yatan tırın bulunduğu yerden çıkarılması için olay yerine ekip çağrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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