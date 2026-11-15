KKTC'nin 43. kuruluş yıl dönümü Trabzon'da kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümü, Trabzon'da törenle kutlandı.

Ortahisar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Kanca, KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Demirel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaptığı konuşmada, KKTC'nin kuruluşunun yıl dönümünü büyük bir gurur, mutluluk ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Demirel, 15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve kendi geleceğini belirleme mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

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Kıbrıs'ın Akdeniz'deki jeopolitik önemine dikkati çeken Demirel, "Yüzyıllardan bu yana ada üzerinde yaşamını sürdüren Kıbrıs Türk halkı büyük zorluklar içerisinde yaşamış, kendi kimliğini, kültürünü, bayrağını ve adadaki Türk varlığını korumak için büyük bir mücadele vermiştir. Bu mücadelenin temelinde birlik, inanç ve vatan sevgisi yatmaktadır." dedi.

Kıbrıs'ın, Türkiye'nin desteğiyle ayakta kalabildiğini ifade eden Demirel, "Dünya katliamlara göz yumarken Kıbrıs Türkü'nün mücadelesi 1974 yılında Türk askerinin adaya çıkması yani Mutlu Barış Harekatı'yla kurtuluşla, devamında ise 1983'te cumhuriyetle taçlandırılmıştır. Bu nedenle cumhuriyet bizim için yalnızca bir yönetim biçimi değildir. Cumhuriyet özgürlük, demokrasi ve geleceğe umutla bakabilmek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Türk milleti için aydınlık bir gelecek temennisinde bulunan Demirel, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Demirel, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 12 Kasım'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlere de Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Törene, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, bazı kurumların müdürleri ile Kıbrıs gazileri ve vatandaşlar katıldı.